Технологии

Hi-Tech Mail: цена мощного iPhone 17e в России упала до 40 тысяч рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Стоимость iPhone 17e в России снизилась до реко...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Стоимость самого доступного смартфона Apple снизилась на российском рынке. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru. пишет Lenta.ru.

Аппарат, выпущенный весной, теперь можно приобрести за 50 тысяч рублей. В федеральных сетях iPhone 17e стоит от 55 тысяч рублей, а в редких мелких магазинах цена опускается до 40–45 тысяч рублей.

В конце весны смартфон стоил от 55 тысяч рублей, а на старте продаж — от 65 тысяч рублей. Текущие цены названы рекордно низкими. Для сравнения, в США устройство продается минимум за 599 долларов (около 46 тысяч рублей).

iPhone 17e оснащен корпусом из стекла и алюминия, 6,1-дюймовым экраном Super Retina XDR OLED и процессором A19. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, встроенной — от 256 ГБ. Устройство имеет одинарную камеру на 48 Мп и аккумулятор емкостью 4005 мАч.

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