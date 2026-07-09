Стоимость самого доступного смартфона Apple снизилась на российском рынке. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru. пишет Lenta.ru.

Аппарат, выпущенный весной, теперь можно приобрести за 50 тысяч рублей. В федеральных сетях iPhone 17e стоит от 55 тысяч рублей, а в редких мелких магазинах цена опускается до 40–45 тысяч рублей.

В конце весны смартфон стоил от 55 тысяч рублей, а на старте продаж — от 65 тысяч рублей. Текущие цены названы рекордно низкими. Для сравнения, в США устройство продается минимум за 599 долларов (около 46 тысяч рублей).

iPhone 17e оснащен корпусом из стекла и алюминия, 6,1-дюймовым экраном Super Retina XDR OLED и процессором A19. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, встроенной — от 256 ГБ. Устройство имеет одинарную камеру на 48 Мп и аккумулятор емкостью 4005 мАч.