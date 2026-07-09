Алиханов: нейроинтерфейс для протезов проходит испытания

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что ведомство проводит клинические исследования нейроинтерфейса для протезов. Устройство позволит управлять искусственными конечностями силой мысли. Об этом он рассказал «Известиям» 9 июля. сообщает Togliatti24.

Российские производители медтехники активно развивают реабилитационные устройства, среди передовых разработок — экзоскелеты. Сейчас компании создают протезы с расширенными возможностями управления.

«Очень надеемся, что поможем многим людям вернуть настоящие ощущения конечности, которые они потеряли», — отметил Алиханов.

В прошлом году при поддержке правительства в России зарегистрировали 32 инновационных препарата. К 2030 году планируется разработать 320 медицинских изделий для отечественного здравоохранения.