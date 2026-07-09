Наука

Алиханов: нейроинтерфейс для протезов проходит испытания

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что ведомство проводит клинические исследования нейроинтерфейса для протезов. Устройство позволит управлять искусственными конечностями силой мысли. Об этом он рассказал «Известиям» 9 июля. сообщает Togliatti24.

Российские производители медтехники активно развивают реабилитационные устройства, среди передовых разработок — экзоскелеты. Сейчас компании создают протезы с расширенными возможностями управления.

«Очень надеемся, что поможем многим людям вернуть настоящие ощущения конечности, которые они потеряли», — отметил Алиханов.

В прошлом году при поддержке правительства в России зарегистрировали 32 инновационных препарата. К 2030 году планируется разработать 320 медицинских изделий для отечественного здравоохранения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Польза

день назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Польза

день назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

гербицидная обработка от борщевика- через сколько погибает

Гороскопы

11 часов назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

Интересное в Казани

3 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

ремонт обуви обучение в Москве

Новости России

день назад

Ошибка может дорого обойтись водителю: какую канистру для бензина нужно выбирать на АЗС

Кулинария

день назад

Картошка с румяной корочкой затмит привычные блюда: картофель по-диканьски съедают до последнего кусочка

Польза

8 часов назад

Фраза «у меня всё хорошо» опаснее, чем кажется: вот какую жизненную истину стоит запомнить навсегда

Новости России

день назад

От 60 до 65 за десятилетие: что произошло с пенсионным возрастом и чего ждать дальше
Автоновости Казани и Мира
16 минут назад

В Казани из-за ночного забега изменят 16 автобусных и 7 троллейбусных маршрутов

В Казани 11-12 июля из-за забега «Ночная Казань...

Технологии

14 минут назад

«Сбер» и «1С» обновили интеграцию для бизнеса

Бизнес новости Казани

40 минут назад

Советник гендиректора «СМП-Нефтегаза» удостоен ордена Почета

Кулинария

час назад

Освежает с первого глотка: домашний лимонад из сезонных ягод оказался вкуснее магазинного

Технологии

час назад

В Минпромторге признали Россию «очевидно» отстающей в автономных технологиях
Слоны Ганнибала указали путь через Альпы
Технологии
46 минут назад

Слоны Ганнибала указали путь через Альпы

Технологии

час назад

В древнем китайском сосуде нашли имбирь и плесневые грибы

Новости Татарстана

2 часа назад

Молочная отрасль Татарстана: легкая прибыль закончилась

Технологии

2 часа назад

Ростех представил гражданские беспилотники «Сатурн» с ИИ и автономной навигацией
Дефицит земель для многодетных семей в Казанско...
Интересное в Казани
5 дней назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы