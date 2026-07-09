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В Казани открылось новое пространство студотрядов «СО.Здание»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Казанском энергетическом колледже открылось м...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Мультиформатное пространство студенческих отрядов Татарстана «СО.Здание» начало работу в Казанском энергетическом колледже. Площадка включает коворкинг, выставочный комплекс и профориентационный центр. Здесь молодёжь сможет узнать о востребованных профессиях и вакансиях. сообщает Казанские ведомости.

По словам директора Республиканского центра студотрядов Василия Ислаева, новое пространство предназначено для подготовки к трудовому сезону, патриотического воспитания, творческой реализации и обмена опытом.

Это уже второе подобное пространство, открытое в Казани с июня 2026 года. «СО.Здание» оборудовано фотостудией, зоной для записи подкастов и творческой площадкой для социальных проектов. Открытие приурочено к Году воинской и трудовой доблести в республике.

Всего в Татарстане действует восемь таких площадок — в Буинске, Альметьевске, Заинске, Набережных Челнах и Казани. Впервые в стране пространства студотрядов появились на промышленном предприятии («КАМАЗ») и в детском лагере. Средства на их создание собраны в рамках акции «День ударного труда»: в прошлом году студотряды Татарстана перечислили в фонд РСО более 4,6 млн рублей. Деятельность координирует Минмолодёжи РТ по нацпроекту «Молодёжь и дети».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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