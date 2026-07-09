Советник гендиректора «СМП-Нефтегаза» удостоен ордена Почета
Орденом Почета награжден советник генерального директора АО «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. об этом сообщает Новый Век.
Награждение состоялось за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, говорится в указе.
Также государственных наград удостоены еще двое жителей Татарстана. Ирек Усманов и Миляуша Усманова получили медаль ордена «Родительская слава».
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец