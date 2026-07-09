Бизнес новости Казани

Советник гендиректора «СМП-Нефтегаза» удостоен ордена Почета

Служба новостей Автор статьи
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Орденом Почета награжден советник генерального директора АО «СМП-Нефтегаз» Фоат Комаров. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов. об этом сообщает Новый Век.

Награждение состоялось за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, говорится в указе.

Также государственных наград удостоены еще двое жителей Татарстана. Ирек Усманов и Миляуша Усманова получили медаль ордена «Родительская слава».

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