Технологии

Слоны Ганнибала указали путь через Альпы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Новое исследование показало, что боевые слоны Г...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Историки более двух тысяч лет спорят, каким маршрутом армия Ганнибала пересекла Альпы в 218 году до н. э. Новое исследование показало, что ключевую роль в выборе пути сыграли боевые слоны. Ученые рассчитали энергетические затраты для разных вариантов перехода и выяснили, что маршрут через перевал Колле-делла-Траверсетт требовал меньше сил от людей, лошадей и животных. По мнению исследователей, Ганнибал учитывал не только скорость движения, но и способность слонов перенести тяжелый поход. Модель показала, что слоны потеряли около 4% энергетических резервов, тогда как солдаты — примерно 19% жира. После выхода в Италию проблемы продолжились: нехватка ресурсов привела к гибели большинства слонов. Переход через Альпы стал одним из самых дерзких военных маневров в истории. Во время Второй Пунической войны Ганнибал решил нанести удар по Риму с севера. Армия насчитывала десятки тысяч пехотинцев, кавалеристов и несколько десятков боевых слонов. Хотя переход удался, большинство животных погибли в первые годы кампании из-за сурового климата и нехватки корма. сообщает Московский Комсомолец.

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