Запах шоколада перед тренировкой повышает выносливость

Ученые выяснили, что вдыхание аромата темного шоколада перед силовыми упражнениями увеличивает количество повторений. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Physiology. об этом сообщает Regions.ru.

В эксперименте участвовали 23 мужчины в возрасте от 20 до 25 лет. Перед разгибанием ног в тренажере и между подходами они вдыхали запах темного шоколада (90% какао), молочного (60% какао) или воды.

Участники не ели минимум 10 часов до начала. Те, кто чувствовал аромат темного шоколада, сделали в среднем на 18 повторений больше, чем при запахе воды. Молочный шоколад дал прирост в девять повторений.

Вес на тренажере не менялся, а сами спортсмены не замечали разницы в сложности упражнения. Ученые считают, что эффект связан с реакцией мозга: запах темного шоколада мог восприниматься как сигнал о поступлении пищи, снижая чувство голода. Молочный шоколад, вероятно, действовал через механизм вознаграждения.

Авторы отмечают, что выводы предварительны: в эксперименте была небольшая группа мужчин и только одно упражнение. Неизвестно, будет ли эффект у женщин, пожилых людей или при полноценных тренировках.