Римлянин собирал останки морского чудовища 1800 лет назад

Археологи нашли в Великобритании необычную хозяйственную яму II века нашей эры. В ней среди керамики и римских ложечек лежал окаменевший позвонок ихтиозавра. Это древнейшее известное свидетельство целенаправленного коллекционирования ископаемых человеком. об этом сообщает TechInsider.

Находка сделана в районе современного Колчестера. Ихтиозавры — крупные морские рептилии, похожие на дельфинов, но не динозавры. Их останки часто встречаются в британских породах, однако ранее не было доказательств, что в римскую эпоху их специально подбирали.

Ученые полагают, что владелец ямы сознательно сохранил окаменелость вместе с другими интересными предметами. Причина такого поступка неизвестна: возможно, его привлекла необычная форма камня, или он считал его редкостью, или приписывал особые свойства.

Интерес к древним костям существовал задолго до науки. Считается, что огромные ископаемые кости вдохновляли древних греков на легенды о великанах и чудовищах. В 2023 году неподалеку нашли еще одну римскую яму с позвонком плезиозавра. Обе находки говорят о том, что жители Римской Британии нередко сохраняли необычные ископаемые.

Исследователи не называют владельца коллекции первым палеонтологом. Скорее всего, он просто не смог пройти мимо странного предмета. Не исключено, что окаменелость обнаружил рабочий в карьере. Эта находка показывает, что желание хранить загадочные предметы сопровождает человека тысячи лет.