Ростех представил гражданские беспилотники «Сатурн» с ИИ и автономной навигацией

На международной выставке «Дрон Экспо-2026» в Казани презентовали новую линейку беспилотников «Сатурн». Разработкой занималось Раменское приборостроительное конструкторское бюро, входящее в КРЭТ госкорпорации Ростех. Сейчас представлены две модели, которые проходят летные испытания. пишет Компьютерра.

Оба аппарата созданы на отечественных компонентах. Проектирование и подготовка к тестам заняли около полугода. Дроны оснащены электрическими силовыми установками и бортовыми интеллектуальными системами с техническим зрением и ИИ. Это позволяет им выполнять автономную навигацию и корректировать задания без участия оператора.

«Сатурн-30» весит 30 килограммов, может летать до часа со скоростью до 180 км/ч на высоте до 3 тысяч метров. Полезная нагрузка — до 7 килограммов. Дрон предназначен для мониторинга, доставки грузов и спецзадач.

«Сатурн-10» массой 10 килограммов находится в воздухе до 30 минут. Его особенность — оптико-электронная система, автоматически выявляющая, классифицирующая и отслеживающая движущиеся объекты с передачей данных диспетчеру. Модель ориентирована на наблюдение и поиск.

В компании отметили, что создание собственной линейки БПЛА — логичное продолжение деятельности в авиаприборостроении. Конструкция имеет открытую архитектуру, позволяющую модернизировать оборудование под задачи заказчика. В Ростехе считают, что новые аппараты расширят применение беспилотной авиации в гражданских секторах.