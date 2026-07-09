В Татарстане суд удовлетворил иск мачехи военнослужащего, погибшего в зоне СВО, о выплатах. Женщина обратилась в суд после того, как средства получила бывшая супруга бойца. На заседании было установлено, что мачеха фактически воспитывала его с трех лет, содержала и оплачивала обучение до совершеннолетия. Прокуратура республики подтвердила, что права женщины восстановлены. об этом сообщает Вечерняя Казань.