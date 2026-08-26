Глава OpenAI признал, что ошибся в сроках внедрения ИИ

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, признал, что его прогнозы о темпах перехода на искусственный интеллект не оправдались. В недавнем подкасте он заявил, что ошибался в сроках повсеместного внедрения ИИ: люди «слишком привыкли» к старым инструментам и не готовы быстро менять свои привычки.

По словам Альтмана, экономика и повседневные привычки обладают огромной инерцией. Большинство пользователей продолжают покупать у тех же компаний и пользоваться теми же сервисами, что и раньше. Ситуацию он сравнил с первыми годами Netflix: тогда на Западе люди всё ещё ходили в видеопрокаты, несмотря на появление нового способа получения фильмов по почте, с которого Netflix и начинал.

Альтман также отметил, что сама индустрия плохо объясняет людям, какую пользу принесёт ИИ и как избежать возможных проблем. Это, по его мнению, дополнительно замедляет переход.

Вместе с тем глава OpenAI выразил надежду, что переход в итоге окажется более плавным, чем опасались многие.