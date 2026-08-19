TikTok добавит денежные переводы в личных сообщениях

TikTok планирует внедрить денежные переводы между пользователями: отправлять средства можно будет прямо в личных сообщениях. О разработке стало известно благодаря фрагментам кода, найденным журналистами Bloomberg в американской версии приложения для iPhone.

Судя по этим данным, получатель сможет принять перевод нажатием кнопки, а отправитель — добавить к платежу короткое сообщение. Переводы будут проходить через существующую систему TikTok Pay, которая сейчас используется в странах Юго-Восточной Азии для оплаты покупок в TikTok Shop.

В самой компании Bloomberg заявили, что функция пока «не тестируется». Тем не менее в этом году соцсеть уже подала заявку в центральный банк Бразилии, чтобы получить статус «финансово-технологической компании» и предлагать кредиты.