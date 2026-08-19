Педагоги дополнительного образования в Татарстане смогут получить 90 тыс. рублей

В Татарстане заработала новая мера поддержки для молодых педагогов дополнительного образования. Правительство республики утвердило порядок выплаты «Наш новый педагог дополнительного образования», и теперь ежегодно 80 специалистов смогут получить по 90 тысяч рублей.

Деньги приходят не одной суммой, а двумя частями: 40 тысяч — в течение 10 рабочих дней после заключения соглашения, еще 50 — до 31 мая следующего года. Главное — успеть подать заявку и пройти конкурс.

Кто может претендовать? Граждане РФ до 35 лет, живущие в Татарстане и работающие педагогами допобразования в муниципальных организациях. Стаж по специальности — не больше пяти лет, а образование должно быть высшим или средним профессиональным по направлению «Образование и педагогические науки». Подойдет и дополнительное профессиональное образование по профилю.

Зачем это нужно? Власти рассчитывают поддержать молодых специалистов, стимулировать их создавать современные методики и участвовать в профессиональных конкурсах. Отбор будет непростым: сначала тестирование на знание нормативно-правовых и учебно-методических основ, затем собеседование с психологом. Победителями станут 80 участников, набравших больше всего баллов. Если баллы совпадут, решающее слово останется за конкурсной комиссией.