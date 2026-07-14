В Зеленодольском районе усилили рейды после гибели пяти человек на воде

С начала купального сезона в Зеленодольском районе Татарстана утонули пять человек, в том числе один ребенок. Два последних случая произошли возле поселка Октябрьский и полуострова Щурячий — они были связаны с использованием сапборда и гидроцикла.

После ЧП сотрудники ГИМС проводят профилактические беседы в несанкционированных местах купания. Отдыхающим напоминают, что на дне могут быть осколки и другие опасные предметы, а за нарушение правил предусмотрены штрафы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Руководитель Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС Сергей Евсеев рассказал, что два гидроцикла уже отправили на штрафстоянку. Их владельцам назначили штрафы по 15 тысяч рублей.