Центр «Знание»: 58% россиян хотят ИИ для потомков

Большинство россиян (58%) хотели бы, чтобы их правнуки могли общаться с искусственным интеллектом, созданным на основе личных данных. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра исследований Российского общества «Знание», с которыми ознакомился ТАСС. сообщает Царьград.

Идею чаще поддерживают женщины (62% против 54% у мужчин), а также люди 25–34 лет и респонденты с высшим образованием (по 61%). Наибольший скепсис проявляют молодые люди 18–24 лет: 45% из них не хотят, чтобы их потомки взаимодействовали с такой ИИ-моделью.

Первый заместитель гендиректора общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко отметил, что позитивное отношение к «цифровым копиям» говорит о привыкании к ИИ. «Стремление передать память потомкам всегда было свойственно человеку, и сегодня появляются новые средства для этого. Женщины, как более эмоциональная аудитория, проявляют больший интерес», — пояснил он.

Опрос проводился в июне 2026 года среди 1600 россиян старше 18 лет из 80 регионов. Погрешность не превышает 2,44%.