Автоновости Казани и Мира

В Татарстане за неделю сильнее всего подорожал 92-й бензин

Служба новостей Автор статьи
С 22 по 29 июня на АЗС Татарстана выросли цены ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

С 22 по 29 июня на автозаправочных станциях Татарстана изменились цены на все виды топлива. Такие данные приводит Росстат по РТ. об этом сообщает БИЗНЕС Online.

Больше всего выросла стоимость бензина АИ-92 — на 1,14 рубля, до 65,87 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 98 копеек, достигнув 71,45 рубля, а цена АИ-98 увеличилась на 65 копеек — до 93,60 рубля.

Дизельное топливо прибавило в цене 87 копеек и теперь стоит 79,41 рубля.

В среднем по Приволжскому федеральному округу, по данным Росстата, АИ-92 продается за 67,89 рубля, АИ-95 — за 73,14, АИ-98 — за 96,18, а дизтопливо — за 81,09 рубля.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

день назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

Польза

22 часа назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

барьерная дератизация территории

Польза

день назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

Интересное в Казани

2 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

юрист по трудовым отношениям

Новости России

12 часов назад

Ошибка может дорого обойтись водителю: какую канистру для бензина нужно выбирать на АЗС

Наука

день назад

Почему Антарктида замерзла раньше Арктики: новый ответ

Кулинария

19 часов назад

Картошка с румяной корочкой затмит привычные блюда: картофель по-диканьски съедают до последнего кусочка

Технологии

день назад

Генетики опознали останки солдата Войны за независимость
Наука
5 часов назад

Как высокие и низкие деревья уживаются в старых лесах

Японские ученые выяснили, почему в старых лесах...

Технологии

48 минут назад

MWS AI предупредил о новых ограничениях ИИ для русских

Технологии

час назад

Вакцина от менингококка не защитила от гонореи в испытаниях

Технологии

2 часа назад

TechSpot обнаружил самую мощную версию Windows 11 от Microsoft

Наука

5 часов назад

Защитная окраска помогает молодым чайкам избегать нападок
Криминальное прошлое увеличило число вызовов ск...
Технологии
5 часов назад

Криминальное прошлое увеличило число вызовов скорой — детали

Наука

5 часов назад

К 2050 году каждый второй будет плохо видеть вдаль

Технологии

6 часов назад

Ученые нашли в ИИ-модели Claude структуру, похожую на рабочее пространство сознания

Новости России

6 часов назад

Пенсионные расчеты больше не будут прежними: новый закон меняет порядок подсчета стажа
Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять ...
Гид по Казани
6 дней назад

Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять скидку 10% на букет и найти организатора