В Татарстане за неделю сильнее всего подорожал 92-й бензин

С 22 по 29 июня на автозаправочных станциях Татарстана изменились цены на все виды топлива. Такие данные приводит Росстат по РТ. об этом сообщает БИЗНЕС Online.

Больше всего выросла стоимость бензина АИ-92 — на 1,14 рубля, до 65,87 рубля за литр. АИ-95 подорожал на 98 копеек, достигнув 71,45 рубля, а цена АИ-98 увеличилась на 65 копеек — до 93,60 рубля.

Дизельное топливо прибавило в цене 87 копеек и теперь стоит 79,41 рубля.

В среднем по Приволжскому федеральному округу, по данным Росстата, АИ-92 продается за 67,89 рубля, АИ-95 — за 73,14, АИ-98 — за 96,18, а дизтопливо — за 81,09 рубля.