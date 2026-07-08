Стоимость квадратного метра жилья в селах Татарстана на 2027 год установлена в 74 тыс. рублей

В Татарстане утверждена нормативная стоимость квадратного метра жилья для сельских территорий на 2027 год. Соответствующий документ опубликован Кабмином РТ. пишет Реальное время.

Для расчета субсидий муниципальным районам на строительство или покупку жилья по договорам найма стоимость квадратного метра составит 74 532 рубля. Для социальных выплат гражданам, проживающим в сельской местности и желающим построить или приобрести жилье, установлен норматив в 37 614 рублей за квадратный метр.

Новые показатели будут применяться в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Они необходимы для расчета жилищных субсидий и поддержки муниципальных районов. Документ также отменяет ранее действовавшие нормативы стоимости жилья, установленные на 2025 год.