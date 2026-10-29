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Форум технических университетов России и Китая пройдет в Казани через два года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани в 2026 году пройдет Форум технических ...

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Казань примет Форум технических университетов России и Китая в 2026 году. Соответствующий указ о создании организационного комитета подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов, документ опубликован на официальном портале правовой информации РТ.

Республиканский организационный комитет возглавил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Его заместителями назначены помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов и вице-премьер Лейла Фазлеева, а секретарем — руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

В состав комитета вошли руководители профильных министерств, ректоры ведущих вузов республики, а также представители федеральных ведомств и силовых структур. Им предстоит разработать деловую программу форума, контролировать реализацию плана мероприятий и координировать взаимодействие органов власти, организаций и объединений.

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