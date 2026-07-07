С 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны предоставить гостям возможность заселения через национальную платформу «Макс». Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минэкономразвития Максим Решетников протестировали эту цифровую систему. По словам Решетникова, технология полностью отработана: паспортные данные автоматически подгружаются из государственных систем. Гостю достаточно открыть в «Максе» раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и нажать «Предъявить». На экране появляется QR-код, который сканирует сотрудник отеля. Процедура занимает секунды. Сервис доступен совершеннолетним россиянам. При этом у гостя всегда остается выбор — пользоваться цифровым ID или традиционным бумажным паспортом. Около половины отелей в России уже технически готовы к приему через цифровой ID. Подключение новых объектов продолжится.