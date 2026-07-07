Корпус смартфона может быть в 10 раз грязнее ободка унитаза, выяснили ученые Университета Аризоны. Многие пользователи для очистки используют спиртовые салфетки, но этот способ может навредить гаджету.

Агрессивные химикаты — отбеливатель, аммиак или спирт высокой концентрации — способны уничтожить олеофобное покрытие экрана, защищающее от жира и отпечатков. Специалисты предостерегают от их применения.

Федеральная комиссия по связи США допускает аккуратную очистку салфетками с 70-процентным спиртом в определенных случаях. Однако самым безопасным методом назван мыльный раствор с небольшим количеством теплой воды.