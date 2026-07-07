Технологии

Спиртовые салфетки признали опасными для защитного покрытия экрана смартфона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые Университета Аризоны выяснили, что спирт...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Корпус смартфона может быть в 10 раз грязнее ободка унитаза, выяснили ученые Университета Аризоны. Многие пользователи для очистки используют спиртовые салфетки, но этот способ может навредить гаджету.

Агрессивные химикаты — отбеливатель, аммиак или спирт высокой концентрации — способны уничтожить олеофобное покрытие экрана, защищающее от жира и отпечатков. Специалисты предостерегают от их применения.

Федеральная комиссия по связи США допускает аккуратную очистку салфетками с 70-процентным спиртом в определенных случаях. Однако самым безопасным методом назван мыльный раствор с небольшим количеством теплой воды.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

день назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

канализационные тараканы в квартире

Гороскопы

день назад

Спокойно пройти июль не получится: четыре знака зодиака ждёт мощная внутренняя перестройка

Важное в РТ

19 часов назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

компании по установке кондиционеров

Новости России

день назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

Гороскопы

15 часов назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Наука

день назад

Ученые выяснили, какая профессия снижает риск болезни Альцгеймера
Технологии
4 минуты назад

Москва представила на «Иннопроме» свыше 50 разработок

Москва представила на выставке «Иннопром» в Ека...

Технологии

час назад

Ижевская компания представила на ИННОПРОМ-2026 цифровую экосистему БПЛА

Наука

час назад

Глубинный круговорот воды запустил вулканы 3,1 млрд лет назад

Технологии

час назад

Эксперт объяснил, почему северяне чувствуют боль от покупок

Наука

час назад

Ученые нашли следы общей культуры людей и неандертальцев
Ученые выявили бактерии, предсказывающие диабет...
Наука
10 минут назад

Ученые выявили бактерии, предсказывающие диабет 2 типа

Новости Татарстана

час назад

Жара и грозы: погода в Татарстане 8 июля

Наука

час назад

Найдены мягкие ткани морских лилий возрастом 450 млн лет

Технологии

час назад

Работодатели перестают доплачивать за навык работы с нейросетями
Гид по Казани
6 дней назад

Всё для питомцев: от груминга до лучших кормов