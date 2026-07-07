Наука

Озеро Белое в Рязанской области оказалось самым глубоким в ЦФО

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Озеро Белое в Рязанской области признано самым ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Озеро Белое в Рязанской области оказалось самым глубоким водоемом Центрального федерального округа. Об этом 7 июля сообщили в Институте океанологии имени П.П. Ширшова РАН.

Ученые института провели исследование и выяснили, что глубина озера Белое превышает показатели других глубоких озер региона. Для сравнения: подмосковное озеро Глубокое имеет глубину около 31 метра.

В ходе работ специалисты выполнили гидрологическое зондирование и гидрохимический мониторинг. Было зафиксировано редкое весеннее перемешивание вод, которое выступило естественным фильтром.

Исследователи планируют продолжить изучение озера. Осенью в водоеме установят специальное гидрологическое оборудование для дальнейших наблюдений.

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