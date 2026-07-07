В Верхнеуслонском районе Татарстана на трассе М-7 произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 48-летний водитель Hyundai не соблюдал безопасный боковой интервал и врезался в грузовик, стоявший на обочине. После удара легковушку отбросило на автомобиль Exeed, который двигался в попутном направлении. За рулем Exeed находился 35-летний мужчина.

В результате аварии пострадал водитель Hyundai. Его госпитализировали. Момент ДТП зафиксирован на видео.