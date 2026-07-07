Правительство Татарстана внесло в Госсовет республики законопроект, вводящий штрафы для работодателей, не выполняющих требования по квотированию рабочих мест для участников СВО. Документ предусматривает изменения в Кодекс РТ об административных правонарушениях.

За нарушение квот должностным лицам грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей, юридическим — от 50 до 100 тысяч. В пояснительной записке подчеркивается, что принятие закона обеспечит социальные гарантии бойцам.

Законопроект разработан во исполнение республиканского закона «О квотировании рабочих мест для приема на работу участников специальной военной операции». Согласно ему, предприятия со штатом более 200 человек обязаны резервировать 1% мест для ветеранов СВО.

Документ пока находится на предварительном рассмотрении в парламенте.