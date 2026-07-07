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В Татарстане организуют горячую линию по вопросам налоговых льгот

Служба новостей Автор статьи
В Татарстане пройдет горячая линия по вопросам ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В приемной Президента РФ в Республике Татарстан состоится прямая линия, посвященная налоговым льготам. Звонки от жителей будут приниматься 10 марта с 10:00 до 12:00.

На вопросы граждан ответят специалисты Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану. Получить консультацию можно по телефону 221-80-35.

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