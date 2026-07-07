Исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction, показало, что загрязнение атмосферы способно изменять генетическую активность сперматозоидов. Это может угрожать как мужской фертильности, так и здоровью будущего ребенка.

В работе участвовали более двух тысяч мужчин из Солт-Лейк-Сити. Ученые изучали воздействие озона, диоксида азота, диоксида серы и частиц PM2.5 на протяжении примерно трех месяцев — периода созревания сперматозоидов.

Проанализировав образцы спермы свыше 1200 участников, исследователи обнаружили 39 изменений в метилировании ДНК. Эти химические метки не меняют последовательность генов, но могут усиливать или подавлять их активность.

Наиболее сильная связь выявлена между изменениями и воздействием озона и диоксида азота. Эти загрязнители особенно распространены в районах с интенсивным автомобильным движением и выбросами от сжигания топлива.

Особое внимание привлекли изменения в гене GNAS, который важен для раннего развития эмбриона. Ранее нарушения его работы связывали с ухудшением качества спермы и проблемами в развитии зародыша.

Руководитель исследования Кэрри Ноблс отметила, что результаты не доказывают прямую связь загрязнения с бесплодием или осложнениями беременности. Однако они показывают, что загрязняющие вещества могут влиять на эпигенетические механизмы, регулирующие активность генов при созревании сперматозоидов.

Авторы планируют выяснить, приводят ли выявленные изменения к реальному снижению фертильности и влияют ли на течение беременности и здоровье детей. Также они намерены изучить воздействие загрязнения в закрытых помещениях.