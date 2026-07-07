Наука

Live Science: большинство пептидов имеют слабую доказательную базу пользы

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Пептиды стали одной из самых обсуждаемых тем в мире здоровья и биохакинга. Им приписывают способность ускорять восстановление после травм, замедлять старение и даже продлевать жизнь. В США стремительно растет рынок таких препаратов, многие из которых продаются без строгого медицинского контроля. Однако специалисты призывают к осторожности: далеко не все популярные пептиды прошли необходимые клинические исследования.

Интерес к пептидам начал расти вместе с популярностью биохакинга — осознанного подхода к управлению организмом с помощью анализов, гаджетов и новейших технологий. Если раньше эти вещества обсуждали в основном ученые и спортсмены, то теперь они стали темой соцсетей и блогов. Производители обещают ускорение восстановления, улучшение кожи и замедление старения.

С научной точки зрения пептиды — это короткие цепочки аминокислот, фрагменты белков. Они не чужеродны организму: постоянно синтезируются в тканях и участвуют в физиологических процессах. Например, инсулин — пептидный гормон, регулирующий уровень глюкозы. За последние десятилетия на рынок вышло более 80 лекарств на основе пептидов, применяемых при диабете, онкологии, остеопорозе и других заболеваниях.

Проблема в том, что многие соединения выглядят перспективно на ранних этапах исследований, но их эффективность и безопасность у человека не доказаны. Разработка лекарства — долгий процесс: от лаборатории до клинических испытаний проходят годы. Ученые подчеркивают: нельзя смешивать зарегистрированные препараты и экспериментальные вещества, которые продаются через интернет без контроля качества.

Главная обеспокоенность — рынок нерегулируемых пептидов. Потребители могут использовать соединения с неизвестным долгосрочным воздействием. При этом область пептидных лекарств активно развивается: десятки препаратов уже одобрены, новые проходят исследования. Специалисты советуют относиться к пептидам без крайностей — не считать их ни панацеей, ни опасными веществами. Окончательный ответ даст только качественная наука.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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