Технологии

Памятники культурного наследия Палестины оцифруют ученые Петербурга

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Губернатор Александр Беглов сообщил, что петерб...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Губернатор Александр Беглов сообщил, что археологи из Петербурга примут участие в оцифровке объектов культурного наследия Палестины. Специалисты займутся созданием цифровых копий древних памятников. Работы будут проводиться совместно с палестинскими коллегами. Это позволит сохранить уникальные исторические объекты для будущих поколений. об этом сообщает Петербургский дневник.

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