Памятники культурного наследия Палестины оцифруют ученые Петербурга
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Губернатор Александр Беглов сообщил, что археологи из Петербурга примут участие в оцифровке объектов культурного наследия Палестины. Специалисты займутся созданием цифровых копий древних памятников. Работы будут проводиться совместно с палестинскими коллегами. Это позволит сохранить уникальные исторические объекты для будущих поколений. об этом сообщает Петербургский дневник.
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