Наука

Кетогенная диета снизила симптомы шизофрении и биполярного расстройства

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) провели первое испытание кетогенной диеты у пациентов с психотическими расстройствами. Результаты показали, что такой режим питания способствует быстрому улучшению метаболических показателей. об этом сообщает Пронедра.

В исследовании участвовали люди с шизофренией и биполярным расстройством. Уже через короткое время у них нормализовались уровни сахара и инсулина в крови.

Ученые отмечают, что кетодиета может стать дополнительным инструментом в терапии психических заболеваний. Однако требуются более масштабные исследования для подтверждения эффективности.

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