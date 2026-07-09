Кетогенная диета снизила симптомы шизофрении и биполярного расстройства
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) провели первое испытание кетогенной диеты у пациентов с психотическими расстройствами. Результаты показали, что такой режим питания способствует быстрому улучшению метаболических показателей. об этом сообщает Пронедра.
В исследовании участвовали люди с шизофренией и биполярным расстройством. Уже через короткое время у них нормализовались уровни сахара и инсулина в крови.
Ученые отмечают, что кетодиета может стать дополнительным инструментом в терапии психических заболеваний. Однако требуются более масштабные исследования для подтверждения эффективности.
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