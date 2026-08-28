В Татарстане назвали размеры доплат к пенсии за заслуги

В Татарстане обнародовали размеры надбавок к пенсиям для заслуженных граждан. Речь идет о ежемесячных выплатах, которые положены не всем, а лишь определенным категориям населения. Кто именно входит в список счастливчиков, выяснить уже можно — информация появилась в «Казань КП».

Размер доплаты не единый, он зависит от статуса человека. Чем весомее заслуги, тем больше прибавка. Это своего рода признание вклада жителей в развитие республики. Многие ветераны труда ждали этого решения. Теперь у них есть официальные цифры. Остается лишь проверить, попадает ли человек под критерии.

Для кого-то это окажется приятным бонусом, для других — важной поддержкой. Главное, что вопрос решен.