Китай создал ядерную батарейку на углероде-14 с зарядом на тысячелетия

Исследователи из Северо-Западного педагогического университета Китая совместно с компанией Gansu Zhulong Technology представили новое поколение ядерной батареи на основе углерода-14 и карбида кремния. Устройство превосходит предыдущую модель по мощности и эффективности, а также содержит больше компонентов китайского производства. пишет Life.ru.

Электричество в таких источниках вырабатывается за счёт естественного распада радиоактивных изотопов. В зависимости от материала батареи могут работать десятилетиями, столетиями или даже тысячелетиями.

Новую технологию планируют применять в космической отрасли, промышленном оборудовании и автономных системах. Радиоизотопные батареи уже использовались на американских аппаратах Voyager и Curiosity, а также на китайских станциях «Чанъэ-3» и «Чанъэ-4».