Технологии

Китай создал ядерную батарейку на углероде-14 с зарядом на тысячелетия

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Китайские учёные создали ядерную батарейку на у...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Исследователи из Северо-Западного педагогического университета Китая совместно с компанией Gansu Zhulong Technology представили новое поколение ядерной батареи на основе углерода-14 и карбида кремния. Устройство превосходит предыдущую модель по мощности и эффективности, а также содержит больше компонентов китайского производства. пишет Life.ru.

Электричество в таких источниках вырабатывается за счёт естественного распада радиоактивных изотопов. В зависимости от материала батареи могут работать десятилетиями, столетиями или даже тысячелетиями.

Новую технологию планируют применять в космической отрасли, промышленном оборудовании и автономных системах. Радиоизотопные батареи уже использовались на американских аппаратах Voyager и Curiosity, а также на китайских станциях «Чанъэ-3» и «Чанъэ-4».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Наука

день назад

Невролог назвал способы снижения риска деменции

Технологии

17 часов назад

Цифровой «Рассвет»: как российский ответ Starlink изменит жизнь миллионов

химия чтоб не росла трава

Новости России

день назад

Сбербанк уже четвертый день работает по новым правилам: пенсионеры столкнулись с важными изменениями

Польза

21 час назад

Талия может вернуться без сложных тренировок: нужны всего три простых упражнения

гидроизоляция подвалов спб в Санкт-Петербурге

Бизнес новости Казани

19 часов назад

Для госучреждений Казани хотят ввести льготную аренду

Наука

день назад

Открытие физиков продлит жизнь телевизоров на квантовых точках

Наука

день назад

Органоид почки человека выращен из стволовой клетки
Интересное в Казани
12 минут назад

В Казанском зооботсаду родился детеныш редкой антилопы

В Казанском зооботсаду родился детеныш нильског...

Кулинария

час назад

Идеальная окрошка начинается с заправки: три варианта, после которых вкус станет совсем другим

Наука

час назад

Метод ускорения регенерации роговицы создан учеными РАН

Польза

3 часа назад

Один ответ на вопрос «Как дела?» может многое изменить: фраза для богатства и внутренней гармонии

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане за 11 июля произошло шесть пожаров
Жара в Татарстане сменится ливнями и похолодани...
Новости Татарстана
час назад

Жара в Татарстане сменится ливнями и похолоданием до +11

Автоновости Казани и Мира

4 часа назад

Огромная очередь на заправку «Газпрома» в Казани попала на видео

Наука

5 часов назад

Ученые предсказывают извержения вулканов с помощью дронов

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане до сентября закроют дорогу Алексеевское – Билярск
«Новый свет»: где загородная тишина встречается...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом