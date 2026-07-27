Экономика

Рекорд досрочного погашения ипотеки в июне: 130,6 млрд рублей

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Рекордный объем досрочного погашения ипотеки в ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В июне 2025 года россияне направили на досрочное погашение ипотеки рекордные 130,6 млрд рублей, сообщили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). Из этой суммы 71,2 млрд рублей (54,5%) пошло на полное закрытие кредита, а 59,4 млрд рублей — на частичное.

Рост досрочных выплат эксперты связывают со снижением доходности банковских вкладов и изменениями в программе «Семейная ипотека». По словам управляющего по анализу банковского рынка ПСБ Дмитрия Грицкевича, после уменьшения ставок по депозитам часть домохозяйств решила направить свободные средства на погашение ипотеки. Кроме того, семьи могли досрочно закрывать льготные кредиты, полученные до 2023 года, чтобы повторно участвовать в программе.

Чаще всего досрочно гасят ипотеку заемщики от 25 до 45 лет — в июне они выплатили почти 90 млрд рублей по 164 тыс. договоров. В целом по рынку розничного кредитования объем досрочных погашений составил 372 млрд рублей, причем наибольшая доля (49,3%) пришлась на кредиты наличными, а на ипотеку — 35,1%.

По оценке директора департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталия Костюкевича, досрочно погашаются в основном кредиты с высокой ставкой (от 15%) и с большим первоначальным взносом. Кредиты с низкими ставками (до 11%) и льготные программы, напротив, гасятся медленнее — их держателям выгоднее размещать средства на депозитах.

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