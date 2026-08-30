46 спасателей МЧС вышли на дежурство в День республики и города

В Татарстане отмечают День республики и города. В местах праздничных гуляний на дежурство заступили 46 спасателей МЧС и семь единиц пожарной и спасательной техники. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Сотрудники ведомства контролируют пожарную безопасность и следят за порядком на воде. Дополнительные силы привлекли неслучайно: праздничные фейерверки и салюты запланированы в Казани, а также в Мамадышском и Тетюшском районах. Чтобы быстро реагировать на возможные нештатные ситуации, в этих местах организовали дежурство отделений пожарно-спасательных частей.

Спасатели на автоцистернах будут находиться рядом с площадками до завершения праздника. Они готовы выехать по первому сигналу и оперативно устранить любую угрозу.