Новости Татарстана

46 спасателей МЧС вышли на дежурство в День республики и города

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
МЧС обеспечивает безопасность в День республики...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В Татарстане отмечают День республики и города. В местах праздничных гуляний на дежурство заступили 46 спасателей МЧС и семь единиц пожарной и спасательной техники. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Сотрудники ведомства контролируют пожарную безопасность и следят за порядком на воде. Дополнительные силы привлекли неслучайно: праздничные фейерверки и салюты запланированы в Казани, а также в Мамадышском и Тетюшском районах. Чтобы быстро реагировать на возможные нештатные ситуации, в этих местах организовали дежурство отделений пожарно-спасательных частей.

Спасатели на автоцистернах будут находиться рядом с площадками до завершения праздника. Они готовы выехать по первому сигналу и оперативно устранить любую угрозу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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