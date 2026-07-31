С 1 августа 2026 года налоговые уведомления автоматически придут в «Госуслуги»

С 1 августа 2026 года налоговые уведомления автоматически будут размещаться в личных кабинетах «Госуслуг» — отдельное согласие для этого больше не требуется. Изменение вводит федеральный закон от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ. Граждане, не зарегистрированные на портале или в личном кабинете налогоплательщика, продолжат получать уведомления по почте; бумажный экземпляр выдадут в любой инспекции ФНС или МФЦ в течение пяти рабочих дней.

С августа Банк России получает дополнительные полномочия по контролю за операторами сервисов рассрочки. Порядок применения мер указан в указании ЦБ от 14 января 2026 года № 7284-У: при выявлении нарушений регулятор в течение 90 рабочих дней решит, выдать предписание или ввести ограничения. С 1 августа также вступает в силу порядок исключения операторов из реестра (указание № 7285-У), в том числе при добровольном уходе с рынка.

Меняется и порядок возврата страховой премии при досрочном прекращении договора. Согласно указанию Банка России от 10 июня 2026 года № 7368-У, при отказе от полиса до начала его действия страховая компания обязана вернуть часть уплаченной суммы — сейчас во многих случаях премия не возвращается.

Кроме того, с августа стартует второй переходный этап эксперимента по учету денежных поступлений на счета граждан при назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Он проводится по постановлению правительства РФ от 29 декабря 2025 года № 2207. На переходном этапе результаты мониторинга не повлияют на решение о назначении пособия.