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Оператор связи объединил роботов на собственной платформе для автоматизации рутинных задач

Служба новостей Автор статьи
Российский оператор разработал собственную плат...

Фото: пресс-служба МегаФон

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Российский оператор разработал собственную платформу ZEPHYR для централизованного управления программными роботами. Они высвобождают тысячи рабочих часов сотрудников, забирая на себя рутинные задачи: от формирований отчетов и сбора статистики до автоматического подписания документов и мониторинга рынка недвижимости. Решение МегаФона позволило отказаться от дорогих внешних лицензий и сэкономить десятки миллионов рублей в год.

Речь идёт о специальных программах, которые выполняют рутинные действия вместо сотрудников. Они могут самостоятельно собирать данные для отчётов, переносить информацию между корпоративными системами, формировать документы или за несколько секунд находить сведения, которые человеку пришлось бы искать вручную. Например, разработчики оператора перенесли на ZEPHYR одного из флагманских роботов — виртуального помощника контактного центра, которым одновременно пользуются около 600 сотрудников. Он помогает обрабатывать порядка 7 тыс. запросов абонентов ежедневно и экономит около 3,5 тыс. рабочих часов в месяц.

Чем больше в компании появляется таких помощников, тем сложнее управлять ими по отдельности. ZEPHYR объединяет все необходимые процессы на одной платформе. Сотруднику достаточно открыть специальное приложение и запустить нужного робота: система сама определит, какие программы ему доступны, и предоставит их актуальные версии. Ранее распространение новых версий требовало больше ручной работы разработчиков.

Система также автоматически сообщает о технических сбоях и передаёт специалистам данные для поиска причины, поэтому команда может заметить проблему ещё до обращения пользователей и оперативно её устранить. Собственное решение позволяет экономить десятки миллионов рублей в год на внешних лицензиях, дополнительных серверных ресурсах и доработке сторонних платформ. Сейчас разработчики изучают сценарии, в которых роботы будут работать на платформе вместе с ИИ-агентами. В такой связке искусственный интеллект сможет анализировать задачу и предлагать решение, а робот — выполнять необходимые действия в корпоративных системах.

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