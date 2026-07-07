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В Татарстане досмотрели 1,6 тыс. автомобилей в рамках операции «Чистый воздух»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
В Татарстане в рамках акции «Чистый воздух» про...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В республике продолжается оперативно-профилактическое мероприятие «Чистый воздух», стартовавшее 1 июня в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Инспекторы Минэкологии РТ совместно с Госавтоинспекцией и Ространснадзором проводят рейды.

Проверено 1641 транспортное средство: 1373 легковых авто, 81 грузовик и 187 автобусов. В 21 случае (1,3%) выявлено превышение загрязняющих веществ в выбросах.

Рейды охватили 14 муниципальных образований, в том числе Казань, Набережные Челны, Верхнеуслонский, Чистопольский, Нижнекамский, Арский, Елабужский и другие районы.

С нарушителями проводят разъяснительную работу и составляют протоколы. Акция направлена на снижение вредных выбросов от автотранспорта, выявление неисправностей и повышение экологической грамотности водителей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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