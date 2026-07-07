Первый эксперимент по утолщению арктического льда успешно проведен

Международная группа исследователей впервые успешно испытала технологию увеличения толщины морского льда с помощью морской воды. Эксперимент прошел возле канадского поселка Кембридж-Бей в регионе Нунавут. Ученые использовали насосы, чтобы поднимать воду на поверхность льда, где она замерзала при низких температурах. Результаты опубликованы в журнале Earth's Future.

На экспериментальных участках лед стал толще в среднем на 32 см. Весной он медленнее таял и сохранял светлую поверхность, что важно для отражения солнечного излучения. Технология работает за счет пропитывания снега морской водой и уменьшения теплоизоляции, что способствует естественному росту льда.

Авторы подчеркивают, что до практического применения еще далеко. Эксперимент проводился на небольших площадках в течение одного сезона. Следующий этап — проверка в других климатических условиях и оценка влияния на экосистемы.

Проблема сокращения арктического льда имеет глобальное значение. Лед отражает солнечную энергию, а его таяние ускоряет потепление. Арктика нагревается в 3-4 раза быстрее среднемировых темпов. По данным NASA и NSIDC, площадь зимнего льда в марте 2026 года достигла одного из самых низких значений.

Технология относится к климатической инженерии, но не рассматривается как альтернатива сокращению выбросов. Для заметного эффекта потребовались бы миллионы насосов, работающих в экстремальных условиях. Исследователи признают, что даже успешные испытания не гарантируют практического применения.