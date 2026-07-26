Экономика

Южная Корея сохранит поставки сахалинского газа до 2028 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Евросоюз разрешил компаниям до 2028 года оказыв...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Евросоюз продлил до 31 марта 2028 года для своих компаний возможность оказывать транспортные, технические, финансовые и посреднические услуги для поставок сжиженного природного газа с проекта «Сахалин-2» в Южную Корею и Японию, что устраняет риск срыва долгосрочных контрактов.

С 2008 года государственная газовая корпорация KOGAS ежегодно импортирует с Сахалина около 1,5 миллиона тонн СПГ. До окончания контракта весной 2028 года планируется поставить еще порядка двух миллионов тонн стоимостью примерно 1,75 триллиона вон, что соответствует 20 дням внутреннего потребления Южной Кореи.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён назвал продолжение импорта российского газа необходимым для энергетической безопасности и стабильности экономики в условиях глобальной неопределенности. Он лично обсуждал этот вопрос с руководством ЕС на июньском саммите.

Исключение из санкционного режима утверждено Советом ЕС 23 июля в рамках 21-го пакета антироссийских санкций. Сеул также намерен добиваться аналогичных гарантий от Великобритании для британских страховщиков.

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