В Казани суд приостановил работу отеля, размещенного в жилом доме
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Советский районный суд Казани приостановил на десять суток работу отеля «Кастро». Гостиница расположена в жилом доме на Мамадышском тракте, и это нарушение санитарных правил.
Проверку организовала прокуратура Татарстана, а провели специалисты управления. Они обнаружили, что отель занимает жилые помещения. Использовать их под гостиницу нельзя — такие требования закреплены в санитарных правилах.
На индивидуального предпринимателя составили административные протоколы. Отель опечатали, а материалы передали в суд. Судья рассмотрел дело и вынес постановление о приостановке деятельности.
На время запрета гостиница не сможет принимать постояльцев.
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