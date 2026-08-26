В Казани суд приостановил работу отеля, размещенного в жилом доме

Советский районный суд Казани приостановил на десять суток работу отеля «Кастро». Гостиница расположена в жилом доме на Мамадышском тракте, и это нарушение санитарных правил.

Проверку организовала прокуратура Татарстана, а провели специалисты управления. Они обнаружили, что отель занимает жилые помещения. Использовать их под гостиницу нельзя — такие требования закреплены в санитарных правилах.

На индивидуального предпринимателя составили административные протоколы. Отель опечатали, а материалы передали в суд. Судья рассмотрел дело и вынес постановление о приостановке деятельности.

На время запрета гостиница не сможет принимать постояльцев.