Новости Казани

В Казани суд приостановил работу отеля, размещенного в жилом доме

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Советский районный суд Казани приостановил на 1...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Советский районный суд Казани приостановил на десять суток работу отеля «Кастро». Гостиница расположена в жилом доме на Мамадышском тракте, и это нарушение санитарных правил.

Проверку организовала прокуратура Татарстана, а провели специалисты управления. Они обнаружили, что отель занимает жилые помещения. Использовать их под гостиницу нельзя — такие требования закреплены в санитарных правилах.

На индивидуального предпринимателя составили административные протоколы. Отель опечатали, а материалы передали в суд. Судья рассмотрел дело и вынес постановление о приостановке деятельности.

На время запрета гостиница не сможет принимать постояльцев.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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