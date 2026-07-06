Ветеранов СВО в Казани обучают на операторов дронов и слесарей

В Татарстане продолжается поддержка ветеранов СВО и их семей. О трудоустройстве бойцов на деловом понедельнике рассказал директор казанского Центра занятости Тимур Муллин.

С начала 2026 года за помощью в трудоустройстве обратились 70 участников СВО. Из них 41 уже нашли работу. В рамках нацпроекта «Кадры» к обучению приступили семь ветеранов.

Акцент смещается на высокие технологии. Трое осваивают профессию оператора беспилотников, один изучает искусственный интеллект. Еще трое станут сварщиком, трактористом и оператором станков ЧПУ. По республиканской программе занятости четверо будут работать в транспортной сфере.

В ближайшее время на учебу направят еще семерых ветеранов. Они выбрали промышленный альпинизм, метрологию, вождение грузового и легкового транспорта.

Работодателям, которые трудоустраивают ветеранов с инвалидностью, а также инвалидов первой и второй групп, выделяют субсидию в 200 тысяч рублей. Эти средства идут на оборудование рабочих мест. Новые удобные места уже появились в МУП «Метроэлектротранс», МУП «ПАТП-2» и АНО «Добрая Казань».