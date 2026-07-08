В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс жилья по соципотеке для молодежи

В Татарстане начался прием заявок на конкурс среди лидеров молодежной политики республики на получение жилья по программе социальной ипотеки. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра по делам молодежи РТ Руслан Семенов. пишет Татарстан-24.

По его словам, молодежный жилищный конкурс является уникальным проектом для России. Татарстан остается единственным регионом, где действует такой механизм поддержки молодых активистов. «Это стимул для поддержки талантливой молодежи, возможность удержать ребят, чтобы они не уезжали», — отметил замминистра.

Конкурс проводится с 2012 года по инициативе Лиги студентов Татарстана при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. В первый год победителям предоставили десять квартир, в 2013 году — 14 квартир для молодежных лидеров и еще четыре квартиры для руководителей студенческих трудовых отрядов. В дальнейшем квота была увеличена до 49 квартир ежегодно. За весь период реализации программы 538 активистов и лидеров молодежной политики Татарстана смогли улучшить свои жилищные условия.

Участниками конкурса могут стать граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, зарегистрированные в Татарстане. Подать заявку вправе активисты общественных организаций, студенты, молодые ученые, преподаватели, муниципальные служащие и другие. Основные условия — нуждаемость в улучшении жилищных условий (менее 18 кв. м на члена семьи), доход, позволяющий платить по ипотеке, и первоначальный взнос не менее 10% от стоимости квартиры.

Конкурс пройдет в несколько этапов: сначала электронная анкета и документы, затем заочная оценка, после чего 60 участников выйдут в очный этап, по итогам которого определят 49 победителей. В прошлом году было почти 300 заявок. Победители будут поставлены на учет в системе социальной ипотеки Татарстана при поддержке Государственного жилищного фонда при Раисе РТ. Прием заявок продлится до 9 августа 2026 года.