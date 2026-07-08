Мэр Нижнекамска сообщил о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

В результате утренней атаки беспилотников на Нижнекамск пострадали несколько человек. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. пишет БИЗНЕС Online.

Градоначальник посетил Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу, где проходят лечение пострадавшие. Он отметил, что всем оказывается необходимая медицинская помощь, а больница полностью обеспечена всем необходимым.

По словам Беляева, уже завтра часть пациентов планируется выписать. Остальные останутся под наблюдением врачей до полного выздоровления.

Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в среду в результате массированной атаки беспилотников на Закамский регион республики отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения.