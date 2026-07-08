Армия и оружие

Мэр Нижнекамска сообщил о состоянии пострадавших при атаке БПЛА

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В результате утренней атаки беспилотников на Нижнекамск пострадали несколько человек. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести, остальные получили легкие травмы. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. пишет БИЗНЕС Online.

Градоначальник посетил Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу, где проходят лечение пострадавшие. Он отметил, что всем оказывается необходимая медицинская помощь, а больница полностью обеспечена всем необходимым.

По словам Беляева, уже завтра часть пациентов планируется выписать. Остальные останутся под наблюдением врачей до полного выздоровления.

Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что в среду в результате массированной атаки беспилотников на Закамский регион республики отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Важное в РТ

день назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

Гороскопы

день назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

как бороться с плесенью в квартире на первом этаже

Польза

день назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

Интересное в Казани

2 дня назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

мастер по ремонту телевизоров в Краснодаре

Польза

16 часов назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Наука

день назад

Почему Антарктида замерзла раньше Арктики: новый ответ

Технологии

день назад

Генетики опознали останки солдата Войны за независимость

Кулинария

13 часов назад

Картошка с румяной корочкой затмит привычные блюда: картофель по-диканьски съедают до последнего кусочка
Наука
час назад

Почему подсчет калорий не всегда помогает похудеть: объяснение ученых

Ученые объясняют, почему подсчет калорий не все...

Наука

12 минут назад

К 2050 году каждый второй будет плохо видеть вдаль

Технологии

29 минут назад

Ученые нашли в ИИ-модели Claude структуру, похожую на рабочее пространство сознания

Новости России

39 минут назад

Пенсионные расчеты больше не будут прежними: новый закон меняет порядок подсчета стажа

Наука

50 минут назад

«Пищевой шум»: что заставляет думать о еде без голода
В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс ...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане стартовал прием заявок на конкурс жилья по соципотеке для молодежи

Технологии

55 минут назад

BGR: хранение данных на диске выгоднее облака

Наука

час назад

Генетический разрыв между поколениями выявили в Европе

Армия и оружие

час назад

Мэр Нижнекамска сообщил о состоянии пострадавших при атаке БПЛА
Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять ...
Гид по Казани
6 дней назад

Свадьба-мечта в Казани: рассказываем где взять скидку 10% на букет и найти организатора