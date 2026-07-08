Наука

Генетический разрыв между поколениями выявили в Европе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Генетики обнаружили резкую смену населения в эпоху каменного века. Исследование 132 человек из мегалитической гробницы близ города Бюри (50 км от Парижа) показало, что захоронение использовалось в два периода, разделенных демографическим кризисом около 3000 года до н.э. Анализ ДНК выявил, что люди, погребенные до и после этого события, не состояли в близком родстве. Коренное население практически исчезло, его заменили мигранты. об этом сообщает Известия.

Фредерик Валер Сеерсхольм из института «Глобус» при Копенгагенском университете отметил четкий генетический разрыв. Ранняя группа напоминает фермеров каменного века из Северной Франции и Германии, поздняя — имеет связи с Южной Францией и Пиренейским полуостровом.

Ученые применили технологию изучения всего генетического материала из древних костей. Они нашли следы патогенов, включая чумную палочку Yersinia pestis и возбудителя возвратного тифа Borrelia recurrentis. Однако чума не была единственной причиной катастрофы.

Мартин Сикора, доцент Копенгагенского университета, пояснил: данные подтверждают наличие чумы, но не позволяют считать ее единственным фактором. Упадок, вероятно, вызван сочетанием болезней, экологического стресса и других событий.

Останки указывают на глубокий социальный кризис: высокая смертность среди детей и молодежи в ранний период. Директор исследований Национального центра научных исследований Франции Лор Саланова назвала такую демографическую структуру признаком масштабного бедствия.

Генетика подтвердила социальные перемены. В ранний период в гробнице покоились несколько поколений расширенных семей — тесно связанные общины. Позже захоронения стали избирательными, доминировала одна мужская линия, что говорит об изменении структуры общества.

Новые данные поддерживают гипотезу о неолитическом упадке на обширных территориях Северной и Западной Европы. Это объясняет, почему строительство мегалитов прекратилось по всему континенту примерно в одно время.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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