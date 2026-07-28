Криминал

Экс-доцент КЮИ в Казани попал на штраф за продажу дипломов «под ключ»

Служба новостей Автор статьи
Бывший доцент КЮИ Ильнур Гумаров признан виновн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Бывшего доцента Казанского юридического института МВД Ильнура Гумарова признали виновным в четырех эпизодах злоупотребления полномочиями. Суд назначил штраф 290 тысяч рублей и запретил преподавать на два года.

С мая 2023 по 2024 год Гумаров предлагал курсантам написать за них дипломные проекты «под ключ» за 15–20 тысяч рублей. Чтобы получать деньги, он использовал счета знакомых и родной сестры. Курсанты переводили средства через третьих лиц или передавали наличные. Один из курсантов даже попросил перевести 20 тысяч рублей своего сокурсника, не подозревавшего о мошенничестве.

После оплаты Гумаров подписывал положительные отзывы, обеспечивая фиктивный допуск к защите. В итоге четверо курсантов успешно защитились и получили дипломы. В суде гособвинитель заявил, что это нанесло ущерб авторитету системы МВД.

Сам Гумаров признал вину: «Признаю, что писал проект за денежные средства». Адвокаты настаивали, что он лишь давал готовый проект, а студенты дорабатывали его сами. Но суд с этим не согласился.

Дело рассмотрели в особом порядке, поэтому оспорить приговор можно только по сумме штрафа или сроку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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