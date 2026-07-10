Технологии

Китай представил микроволновое оружие мощностью до 100 гигаватт

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Китайские ученые обнародовали данные о микроволновом оружии, которое может угрожать спутникам Starlink. Исследователи из Национального университета оборонных технологий рассказали о достижениях последних лет. Они подчеркнули, что такое оружие способно наносить серьезный ущерб низкоорбитальным спутниковым группировкам. При этом стоимость одного выстрела будет крайне низкой по сравнению с ценой пораженных аппаратов. пишет Российская газета.

Как пишет South China Morning Post, мощные микроволновые импульсы мощностью от 1 гигаватта могут вызывать помехи или повреждать оборудование спутников на низкой околоземной орбите. Разработанная китайскими инженерами 100-гигаваттная система использует синхронизацию нескольких компактных генераторов для достижения рекордной мощности.

Среди ключевых прорывов — новая гибридная система на литий-ионных конденсаторах. Она позволяет оружию мгновенно активироваться даже при минус 40 градусах Цельсия, что важно для работы в зимних или полярных условиях.

Исследования уже перешли от лабораторных прототипов к практическим образцам, часть из которых передана заказчикам. Ближайшие цели ученых — повышение точности управления энергетическим лучом, а также уменьшение размеров и стоимости установок.

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