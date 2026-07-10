Наука

Состав белка важнее его количества в рационе

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Ученые из Университета Южной Калифорнии установили, что модифицированная средиземноморская диета с низким содержанием белка и сбалансированным уровнем метионина помогает мышам дольше сохранять здоровье, уменьшать жировую массу и снижать возрастную хрупкость. Результаты опубликованы в Cell Metabolism. сообщает Science XXI.

В исследовании также проанализированы данные о питании более 200 тысяч человек. Совместно с коллегами из Университета Торонто и Гарварда авторы выяснили, что у людей, предпочитающих растительный рацион с рыбой, реже встречаются ожирение и диабет 2 типа.

В эксперименте мышей в возрасте 20 месяцев кормили по разным схемам: стандартной, западной, кетогенной и новой «диетой долголетия». Лучшие показатели были у грызунов, получавших мало белка и умеренное количество метионина. Несмотря на больший объем пищи, они теряли жир, сохраняли мышцы и улучшали метаболизм.

По словам исследователей, ключевое значение имеет не только количество белка, но и аминокислотный состав. Следующий этап — клинические испытания на людях, которые покажут, возможны ли аналогичные результаты у человека.

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