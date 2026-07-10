Строительство канализации ограничит движение на Аделя Кутуя в Казани

В Казани до 25 октября 2026 года поэтапно закроют заезды на улице Аделя Кутуя. Ограничения связаны с прокладкой трассы хозяйственно-бытовой канализации для жилого комплекса на улице Родины, сообщили в мэрии. сообщает Реальное время.

До 16 августа полностью перекрыт заезд у домов №161, 161в, 163а, а также между зданиями №161 и №163.

С 27 августа по 9 сентября закроют заезд у дома №180. В этот же период, а также с 12 по 29 сентября, полностью перекроют заезд между домами №181г и №181д.

В три этапа — с 27 августа по 9 сентября, с 12 по 29 сентября и со 2 по 14 октября — закроют заезд у дома №183. Со 2 по 14 октября и с 17 по 25 октября частично ограничат заезд у дома №185а.