Наука

Сахарные молекулы усилили иммунитет растений

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые ТГУ и китайские коллеги создали молекулы...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Короткие молекулы левана, созданные учеными Томского госуниверситета и их китайскими коллегами, активируют защитные механизмы растений. Метод уже протестирован на арбузах и дынях: обработка защитила их от серой гнили и фитофтороза, а также улучшила качество плодов. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ. пишет ProGorodNSK.ru.

Из-за глобального потепления растения страдают от засухи, засоления почв и болезней, что ведет к серьезным потерям урожая. Традиционные химические средства защиты дорожают, вредят здоровью и теряют эффективность.

Биологи ТГУ совместно с китайскими партнерами получили олигосахариды из полисахарида левана. Леваны — длинные молекулы, которые плохо растворяются в воде. Китайские ученые впервые синтезировали короткие растворимые аналоги из 2–10 звеньев, сохранив их полезные свойства.

Испытания показали, что обработка олигосахаридами (LOS) защищает арбузы и дыни от серой гнили (гриб B. cinerea) и фитофтороза, поражающего также кабачки и тыквы. Кроме того, увеличилось содержание хлорофилла в листьях и растворимых сухих веществ в плодах.

Доцент кафедры физиологии растений ТГУ Марина Ефимова пояснила, что короткие молекулы левана действуют как «сигнал тревоги», активируя защитные механизмы. Клетки распознают их через рецепторы, запуская выброс активных форм кислорода, приток кальция и сигнальные пути. В результате усиливаются защитные барьеры и активность ферментов.

LOS можно применять в виде внекорневых опрыскиваний, замачивания семян или погружения корней. Если дальнейшие испытания подтвердят эффективность и безопасность, метод может снизить зависимость от химии и помочь культурам адаптироваться к изменению климата.

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