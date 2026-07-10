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В Казани открыли мемориальную доску Рафгату Сафиуллину

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Казани состоялось открытие мемориальной доски бывшему руководителю Татпотребсоюза Рафгату Сафиуллину. Он возглавлял систему потребкооперации республики с 1970 по 1992 год и стал основателем высшего кооперативного образования в ТАССР. об этом сообщает НТР 24.

На церемонии Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал событие знаковым. Он отметил, что Сафиуллин на протяжении 22 лет активно развивал потребкооперацию. Минниханов подчеркнул, что сам работал под его руководством в сложное время дефицита и считает его образцом руководителя, скромным и ответственным человеком.

По словам Раиса РТ, без системы потребкооперации невозможно рассматривать агропромышленный комплекс и социальное развитие села. От работы организаций Татпотребсоюза во многом зависит качество жизни сельского населения, заметил он.

Открытие доски приурочено к Международному форуму потребительской кооперации, который проходит в Казани. Мероприятие посвящено 195-летию потребительской кооперации России и 110-летию потребкооперации Татарстана.

Председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов отметил, что кооперация развивается благодаря традиции чтить память ветеранов отрасли. Он подчеркнул важность того, чтобы студенты знали этих людей.

На церемонии присутствовали родственники Сафиуллина. Его дочь Лилия поблагодарила за установку доски и поделилась воспоминаниями: отец родился в деревне Сухие Курнали, работал учителем истории, затем посвятил жизнь потребкооперации. Он всегда подчеркивал важность образования и развития.

Мемориальная доска установлена на фасаде здания Казанского кооперативного института на улице Ершова. Именно здесь 13 октября 1987 года по инициативе Сафиуллина открылся казанский филиал Московского кооперативного института.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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