Наука

МГУ: молекулы для мозга могут вредить другим органам

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Ученые МГУ и Института белка РАН обнаружили, чт...

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Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова и Института белка РАН выяснили, что перспективные молекулы фумараты способны одновременно помогать мозгу и наносить вред другим органам. Результаты исследования опубликованы в журнале Biocell. пишет ТАСС.

Фумараты — соли и эфиры фумаровой кислоты — считаются важными для создания лекарств, так как участвуют в энергетическом обмене клеток. При повреждении тканей они могут запускать защитные механизмы.

Эксперименты на клеточных культурах астроцитов, почечного эпителия и звездчатых клеток печени показали, что действие фумарата зависит от типа ткани. В одних случаях он стимулировал деление клеток, в других — усиливал их гибель.

По мнению авторов, новые методы лечения ишемических повреждений должны учитывать, что молекулы, полезные для мозга, могут быть вредны для почек или печени. Работа поддержана Российским научным фондом.

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