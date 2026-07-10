МГУ: молекулы для мозга могут вредить другим органам

Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова и Института белка РАН выяснили, что перспективные молекулы фумараты способны одновременно помогать мозгу и наносить вред другим органам. Результаты исследования опубликованы в журнале Biocell. пишет ТАСС.

Фумараты — соли и эфиры фумаровой кислоты — считаются важными для создания лекарств, так как участвуют в энергетическом обмене клеток. При повреждении тканей они могут запускать защитные механизмы.

Эксперименты на клеточных культурах астроцитов, почечного эпителия и звездчатых клеток печени показали, что действие фумарата зависит от типа ткани. В одних случаях он стимулировал деление клеток, в других — усиливал их гибель.

По мнению авторов, новые методы лечения ишемических повреждений должны учитывать, что молекулы, полезные для мозга, могут быть вредны для почек или печени. Работа поддержана Российским научным фондом.