МГУ: молекулы для мозга могут вредить другим органам
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Ученые МГУ имени М. В. Ломоносова и Института белка РАН выяснили, что перспективные молекулы фумараты способны одновременно помогать мозгу и наносить вред другим органам. Результаты исследования опубликованы в журнале Biocell. пишет ТАСС.
Фумараты — соли и эфиры фумаровой кислоты — считаются важными для создания лекарств, так как участвуют в энергетическом обмене клеток. При повреждении тканей они могут запускать защитные механизмы.
Эксперименты на клеточных культурах астроцитов, почечного эпителия и звездчатых клеток печени показали, что действие фумарата зависит от типа ткани. В одних случаях он стимулировал деление клеток, в других — усиливал их гибель.
По мнению авторов, новые методы лечения ишемических повреждений должны учитывать, что молекулы, полезные для мозга, могут быть вредны для почек или печени. Работа поддержана Российским научным фондом.
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