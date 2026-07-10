Технологии

Инсайдеры раскрыли причину роста веса будущих iPhone

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Будущие флагманские смартфоны Apple станут тяжелее и толще из-за новых аккумуляторов. Инсайдер Ice Universe сообщил об этом в соцсети X. сообщает Новосвят.

Модель iPhone 18 Pro Max, выход которой намечен на 2026 год, будет весить 240 граммов при толщине корпуса более 9 мм. Для сравнения: текущий iPhone 17 Pro Max весит 233 грамма и имеет толщину 8,8 мм. Такое решение — компромисс ради увеличения времени автономной работы.

По данным Wccftech, вес новинки сопоставим с iPhone 14 Pro Max 2022 года. Однако тогда использовалась тяжелая нержавеющая сталь, а сейчас — легкие алюминий и титановый сплав. Альтернативой могли бы стать кремний-углеродные батареи, но Apple пока не планирует их внедрять.

Аналитики Counterpoint Research прогнозируют рост цен из-за увеличения себестоимости компонентов iPhone 18 Pro Max примерно на 300 долларов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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