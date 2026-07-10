Армия и оружие

На «Дрон Экспо» в Казани показали системы защиты от БПЛА

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

В Казани на выставке «Дрон Экспо» представили системы защиты от беспилотников. Стационарные и передвижные средства против микро- и средних/тяжелых БПЛА предназначены для охраны промышленных объектов, логистических комплексов, аэропортов и массовых мероприятий. Испытания проводятся на реальных мишенях. об этом сообщает КП - Казань.

Необходимость создания такой защиты возникла после первой атаки дронов на промышленный узел Закамска в 2024 году. Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что каждый муниципалитет должен решать проблему самостоятельно. В республике формируется многоуровневая система, включающая технические средства, РЭБ, мобильные группы и резервистов.

В ночь на 8 июля 2026 года Нижнекамск подвергся массовой атаке беспилотников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

6 часов назад

Белоснежная полоса уже на пороге: астролог назвала три знака, которым скоро невероятно повезёт

Гороскопы

день назад

Красота июля может обмануть: этим знакам Зодиака стоит готовиться к неприятным поворотам

санэпидемстанция дрезна

Польза

день назад

Фраза «у меня всё хорошо» опаснее, чем кажется: вот какую жизненную истину стоит запомнить навсегда

Новости России

день назад

Ошибка может дорого обойтись водителю: какую канистру для бензина нужно выбирать на АЗС

побелка потолка в Новосибирске

Важное в РТ

12 часов назад

Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани превысил норму

Новости России

14 часов назад

Пенсионерам 1946–1966 годов рождения готовят новую выплату: кто сможет получить ежемесячную надбавку с июля

Технологии

день назад

BGR выявил ключевые проблемы владельцев смартфонов Redmi
Новости Казани
27 минут назад

Строительство канализации ограничит движение на Аделя Кутуя в Казани

В Казани до 25 октября 2026 года поэтапно закро...

Технологии

17 минут назад

Мошенники наживаются на слухах о блокировке Apple в РФ

Технологии

44 минуты назад

Apple выплатит владельцам iPhone миллионы долларов

Технологии

час назад

Китай представил микроволновое оружие мощностью до 100 гигаватт

Новости Казани

час назад

В Казани открыли мемориальную доску Рафгату Сафиуллину
МГУ: молекулы для мозга могут вредить другим ор...
Наука
37 минут назад

МГУ: молекулы для мозга могут вредить другим органам

Технологии

час назад

Инсайдеры раскрыли причину роста веса будущих iPhone

Новости Казани

2 часа назад

Точку общепита в казанском аэропорту оштрафовали за просроченные товары

Наука

3 часа назад

На Кунашире орнитологи МГУ исследуют новые подвиды птиц России
Дефицит земель для многодетных семей в Казанско...
Интересное в Казани
6 дней назад

Дефицит земель для многодетных семей в Казанской агломерации будет ликвидирован: в Татарстане нашли решение проблемы