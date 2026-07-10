На «Дрон Экспо» в Казани показали системы защиты от БПЛА

В Казани на выставке «Дрон Экспо» представили системы защиты от беспилотников. Стационарные и передвижные средства против микро- и средних/тяжелых БПЛА предназначены для охраны промышленных объектов, логистических комплексов, аэропортов и массовых мероприятий. Испытания проводятся на реальных мишенях. об этом сообщает КП - Казань.

Необходимость создания такой защиты возникла после первой атаки дронов на промышленный узел Закамска в 2024 году. Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что каждый муниципалитет должен решать проблему самостоятельно. В республике формируется многоуровневая система, включающая технические средства, РЭБ, мобильные группы и резервистов.

В ночь на 8 июля 2026 года Нижнекамск подвергся массовой атаке беспилотников.